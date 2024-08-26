Двухэтажный поезд запустят из Самары в Санкт-Петербург с 26 сентября

За семь месяцев этого года двухэтажные поезда перевезли по Куйбышевской железной дороге около 1,5 миллионов пассажиров. Это на 7,1% больше, чем за тот же период 2023-го. Двухэтажные поезда предусмотрены также по маршрутам: Самара — Москва, Тольятти — Москва, Орск — Самара — Москва и др.