Двухэтажный поезд запустят из Самары в Санкт-Петербург с 26 сентября

В сентябре 2024 года из Самары будет запущен двухэтажный поезд в Санкт-Петербург. Это произойдет в конце первого осеннего месяца. Об этом сообщили в Куйбышевской ЖД.
— С 26 сентября двухэтажным станет и поезд № 63/64 сообщением Самара — Санкт-Петербург, — рассказали в пресс-службе.
Во всех двухэтажных вагонах есть кондиционеры, биотуалеты, розетки для зарядки мобильных устройств и др. Для комфорта маломобильных пассажиров в составе поездов предусмотрены вагоны со специальными купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие приспособления.
За семь месяцев этого года двухэтажные поезда перевезли по Куйбышевской железной дороге около 1,5 миллионов пассажиров. Это на 7,1% больше, чем за тот же период 2023-го. Двухэтажные поезда предусмотрены также по маршрутам: Самара — Москва, Тольятти — Москва, Орск — Самара — Москва и др.