В РФ создадут AI-платформу для управления государством и социальной сферой

Для разработчиков на платформе будут доступны MLOps-инструменты для совместной работы над ML-моделями. А также набор библиотек, специализированные датасеты и каталог моделей для разработки госсервисов. Может ли инфраструктура «ГосТех» стать основной для создания AI-платформы для реализации нацпроекта «Экономика данных»? Разумеется, да, тем более что технологическим партнером «ГосТеха» выступает Сбер, который закрывает широкий перечень потребностей необходимых для поддержки и развития платформы. А накопленный банком опыт в сфере AI в последние годы, а также опыт работы с госсектором дает уверенность в том, что Сбер сможет справиться и с задачей создания AI-платформы и последующего ее масштабирования на территории страны.