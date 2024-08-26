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Один из энергоблоков Курской АЭС вывели в плановый ремонт

КУРСК, 26 августа. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Курской АЭС выведен в планово-предупредительный текущий ремонт. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

Источник: РИА "Новости"

«Энергоблок № 4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы», — говорится в сообщении.

энергетика