Один из энергоблоков Курской АЭС вывели в плановый ремонт

«Энергоблок № 4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы», — говорится в сообщении.