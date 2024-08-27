Россияне стали реже покупать наборы детской мебели

«Так, если раньше в среднем в клиентских чеках было пять товаров, то сейчас — три. Сложно сказать, докупают ли потом клиенты два оставшихся предмета мебели — такой путь покупателя проследить практически невозможно. Со своей стороны мы также фиксируем значительный рост интереса клиентов к беспроцентным рассрочкам. Клиенты предпочитают приобрести кухню сейчас, зафиксировать её стоимость и расплатиться за покупку в удобный им срок», — отмечает Шестаков.