Россияне стали реже покупать наборы детской мебели

Покупатели всё реже приобретают наборы детской мебели целиком, предпочитая покупать её постепенно. Некоторые участники рынка считают, что это связано с увеличением стоимости потребительских кредитов. При этом в общем спрос на детскую мебель в России уже несколько лет только растет.
Согласно исследованию мебельной компани Lazurit, в 2024 году структура покупок детской мебели в онлайне претерпела изменения: 76% заказов в этом году включали только один предмет мебели, и лишь 15% — два предмета.
«Комплект мебели выбирают только 4% покупателей. Для сравнения, в 2023 году доля заказов с одним предметом составляла 67,6%. В прошлом году сравнительно много заказов включали в себя четыре-пять предметов мебели, и даже было несколько заказов, включающих семь-девять предметов», — отмечают в компании.
В результате того, что заказы стали включать меньше позиций, произошло значительное снижение среднего чека на детскую мебель в 2024 году. В мае-июне этого года он составил около 35 тыс. рублей. Это более чем вдвое меньше, чем в те же месяцы год назад, когда этот показатель превышал 77 тыс. рублей.
«Тенденция к постепенному доукомплектованию детских комнат продолжается. Покупатели всё чаще приобретают отдельные предметы, а не комплекты мебели, что и повлияло на снижение среднего чека», — подчеркивает генеральный директор компании Lazurit Денис Егоров.
Генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков, также подчеркивает, что такую тенденцию можно увидеть по статистике продаж мебельных маркетплейсов.
«Так, если раньше в среднем в клиентских чеках было пять товаров, то сейчас — три. Сложно сказать, докупают ли потом клиенты два оставшихся предмета мебели — такой путь покупателя проследить практически невозможно. Со своей стороны мы также фиксируем значительный рост интереса клиентов к беспроцентным рассрочкам. Клиенты предпочитают приобрести кухню сейчас, зафиксировать её стоимость и расплатиться за покупку в удобный им срок», — отмечает Шестаков.
При этом общий спрос на детскую мебель остаётся стабильным — за первые шесть месяцев 2024 года онлайн-продажи детской мебели в компании Lazurit составили около 1200 шт., в то время как за аналогичный период 2023 года продажи составили 1400 шт. «Среди самых популярных категорий детской мебели лидируют письменные столы, на которые приходится 41% заказов, за ними следуют кровати (16%) и шкафы (15%). Средняя стоимость кроватей составляет около 50 тыс. рублей, шкафов — 25 тыс. рублей», — отмечают в компании.
Шестаков также говорит, что сегмент детской мебели демонстрирует устойчивый рост на уровне 10−15% в среднем на протяжении последних четырех лет. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности РФ, объем производства детской деревянной мебели за первые 6 месяцев 2024 года составил 449,6 тыс. штук, что на 13% больше по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (398,7 тыс. штук).
В Рослесифорге подчеркивают, что мебельная промышленность развивается высокими темпами в последние годы, что обусловлено изменением структуры рынка. Крупные зарубежные игроки ушли в связи с санкциями, им на смену стали активно набирать обороты отечественные производители, к тому же покупательский спрос оживило жилищное строительство — новоселы занялись оборудованием нового жилья, отмечают в ведомстве. Положительный тренд, по наблюдениям Рослесинфорга, продолжился и в этом году. Так, в первом полугодии 2024 года выпуск мебели в целом превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 14,8%.
«В сегменте детской деревянной мебели производство за последние пять лет выросло более чем в 2,3 раза. В этом году опять рекордный уровень. За шесть месяцев текущего года ее произвели 449,6 тыс. штук, превысив на 6,4% показатель первого полугодия 2023 года. За это время на 7,4% вырос выпуск деревянных кроватей для детей — до 328,4 тыс. штук», — говорят в Рослесифорге.
При этом в ведомстве добавили, что рост цен на деревянную детскую мебель в целом был ниже уровня инфляции. Так, например, деревянные кровати для детей за январь-июль увеличились в стоимости только на 3,49%, столы для новорожденных — на 1,64%, отметили эксперты.