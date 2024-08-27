Объявлена полная деловая программа ВЭФ-2024

ВЭФ-2024 (16+), который пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке, объявил полную деловую программу мероприятия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Фонда Росконгресс.
Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в рамках ВЭФ каждый год выбирается актуальная тема, которая отражает важнейшие вопросы мировой повестки.
«К сожалению, текущая международная обстановка характеризуется увеличением напряжения, недоверия, разрушением сложившихся экономических и культурных связей. Тем не менее, если говорить об окружении Дальнего Востока, о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, то подавляющее большинство стран стремятся продолжать и развивать сотрудничество с Россией. Восточный экономический форум — один из эффективных инструментов этого развития. Политики, представители деловых кругов России, десятков других стран уже хорошо знают, что самые важные, стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждаются именно на ВЭФ», — рассказал Юрий Трутнев.
Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Мероприятия деловой программы разбиты на семь тематических блоков, среди которых «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
В рамках блока «Новые контуры международного сотрудничества» эксперты обсудят такие вопросы, как расширение БРИКС, привлечение ценных кадров в Россию, адаптация к изменению климата и другие актуальные темы. Среди участников дискуссий — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индии в России Винай Кумар, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова, генеральный директор «Эн+» Владимир Колмогоров, генеральный директор China Logistics Group Ляо Цзяшэн, а также генеральный секретарь Международной ассоциации цифровых экономик (IDEA) Амор Макланг.
Блок «Технологии независимости» затронет темы аддитивных технологий, робототехники и «современной энергетики». В обсуждениях примут участие основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, председатель Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй, генеральный директор «Газпромбанк Лизинг» Вячеслав Спиров, председатель правления, генеральный директор компании «СИБУР» Михаил Карисалов и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих.=
В секции «Финансовая система ценностей» будут рассмотрены аспекты управления результатами интеллектуальной деятельности и достижение углеродной нейтральности. Экспертами на сессиях выступят руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, председатель правления «МСП Банк» Иван Подберезняк и председатель Индийского международного арбитражного центра Хемант Гупта.
Блок «Россия дальневосточная» сосредоточится на государственных программах поддержки регионов, с акцентом на развитие туризма, малого бизнеса и сельского хозяйства. Среди спикеров: Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, а также генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, генеральный директор ПАО «Полюс» Алексей Востоков.
В секции «Люди, образование и патриотизм» обсудят инвестиции в науку и образование, а также демографическую политику. Участие в мероприятиях примут Министр просвещения России Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, генеральный директор Международного центра компетенций Цзюньтао Ван, ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец и ректор Ляонинского университета Юй Мяоцзе.
В направлении «Транспорт и логистика: новые маршруты» рассмотрят вопросы развития авиации и Северного морского пути.. Участники сессий — заместитель Министра транспорта России Дмитрий Баканов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.
Наконец, в блоке «Мастер-планы: от архитектуры к экономике» обсудят развитие строительной отрасли и формирование облика городов. В числе спикеров — генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева, директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов, основатель Beijing Hengce Investment Consulting Co. Цзянь Лянь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.=
В программу форума включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН. В стартовый день ВЭФ состоится второй Международный форум «День сокола» (16+). Также пройдут Форум творческих инноваций стран БРИКС, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования и молодежная программа Дня будущего. Регионы Дальнего Востока
Напомним, с 31 августа по 6 сентября вводится ряд ограничений в Приморском крае для обеспечения безопасности проведения ВЭФ-2024. Ограничения касаются морской акватории, воздушного пространства, движения автотранспорта и сроков начала охоты.