Объявлена полная деловая программа ВЭФ-2024

«К сожалению, текущая международная обстановка характеризуется увеличением напряжения, недоверия, разрушением сложившихся экономических и культурных связей. Тем не менее, если говорить об окружении Дальнего Востока, о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, то подавляющее большинство стран стремятся продолжать и развивать сотрудничество с Россией. Восточный экономический форум — один из эффективных инструментов этого развития. Политики, представители деловых кругов России, десятков других стран уже хорошо знают, что самые важные, стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждаются именно на ВЭФ», — рассказал Юрий Трутнев.