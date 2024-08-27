Новосибирский производственный завод «Катод» попал под санкции США

«Катод» был основан в 1959 году и изначально специализировался на производстве черно-белых кинескопов. С тех пор компания значительно расширила свои горизонты и сегодня выпускает широкий ассортимент продукции, включая электронно-оптические преобразователи, приборы ночного видения, фотоэлектронные умножители и вакуумное оборудование. Предприятие активно сотрудничает с различными научными институтами, в частности с Институтом физики полупроводников СО РАН и Кемеровским техническим институтом НП СО РАН.