Новосибирский производственный завод «Катод» попал под санкции США

23 августа 2024 года стало известно о введении новых санкций со стороны США против высокотехнологичных предприятий России. В этот список попало и новосибирское предприятие «Катод», которое имеет значительное влияние в области разработки и производства электронных приборов.
«Катод» был основан в 1959 году и изначально специализировался на производстве черно-белых кинескопов. С тех пор компания значительно расширила свои горизонты и сегодня выпускает широкий ассортимент продукции, включая электронно-оптические преобразователи, приборы ночного видения, фотоэлектронные умножители и вакуумное оборудование. Предприятие активно сотрудничает с различными научными институтами, в частности с Институтом физики полупроводников СО РАН и Кемеровским техническим институтом НП СО РАН.
Одним из значимых достижений «Катода» стало участие в исследовательских проектах, связанных с ядерной физикой. В 1965 году с помощью усилителя ЗИС-1 на базе предприятия удалось впервые зарегистрировать процесс ядерных столкновений на встречных пучках в Институте ядерной физики СО РАН. Это событие стало важным шагом в развитии научных исследований в данной области.
В последние годы «Катод» также активно работает на международной арене. В 2018 году компания разработала и поставила опытную партию фотоэлектронных умножителей в CERN — Европейскую организацию по ядерным исследованиям. Этот проект стал важным этапом в сотрудничестве с международными научными организациями.
Несмотря на введение санкций, Институт физики полупроводников СО РАН, с которым «Катод» тесно сотрудничает, уже находится под ограничениями со стороны США, но продолжает свою научную деятельность. Это свидетельствует о том, что некоторые российские научные учреждения находят способы адаптироваться к новым условиям работы.