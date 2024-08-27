Школу в скандинавском стиле построят под Воронежем за 1,5 млрд рублей

Сумма контракта составляет свыше 1,5 миллиарда рублей, включая строительство и разработку проектной документации. Завершить строительство объекта планируется к 22 сентября 2026 года. Здание школы будет расположено на улице Василия Пескова.
По информации администрации Новоусманского района денежные средства выделит Правительство Воронежской области выделило. Самую большую сумму — 936 млн рублей — подрядчик получит в последний год строительства, то есть в 2026 году. В 2025 году исполнитель получит 516,9 млн, а в 2024-м — 78,7 млн. Подрядчик определится на аукционе 12 сентября.
Ранее в Новоусманском муниципалитете рассказали, что архитектурный стиль образовательного комплекса будет скандинавским, с яркими цветами и разнообразными материалами отделки. Фасады будут облицованы керамическим кирпичом и штукатуркой различных оттенков.
В образовательном комплексе процесс обучения будет проходить с группами продленного дня. На первом этаже начальной школы, помимо учебных кабинетов, будут располагаться спальни-площадки для учеников первого класса. Места для творчества предполагают занятия рукоделием, моделированием, изобразительным искусством и природоведением. На первом этаже будет спортивный комплекс с залом, раздевалками для мальчиков, девочек, с душевыми, туалетами и так далее.
На первом этаже школьного здания в левом крыле будут расположены кабинеты по химии и биологии, лаборатории-практикумы, комбинированная мастерская по дереву и металлу, помещение 3D-моделирования, кабинет компьютерной техники, а также пневматический тир, кабинет ОБЖ и лаборатория. На втором этаже в правом крыле школы будут помещения для творческой деятельности, исследовательской работы, групп продлённого дня, кабинеты психолога с сенсорной комнатой и учителя-логопеда. Также в левом крыле будут кабинеты кулинарии и домоводства, мастерская по обработке тканей, зал для занятий по хореографии с костюмерной, раздевалками и душевыми помещениями.
В правом крыле здания на третьем этаже разместится помещение конструирования, моделирования и робототехники с ресурсным центром, компьютерный класс, а также учебные кабинеты. В центральной части здания предусмотрено пространство для творческой деятельности, где ученики могут заниматься живописью, рисунком, лепкой и другими видами искусства.