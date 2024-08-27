Школу в скандинавском стиле построят под Воронежем за 1,5 млрд рублей

На первом этаже школьного здания в левом крыле будут расположены кабинеты по химии и биологии, лаборатории-практикумы, комбинированная мастерская по дереву и металлу, помещение 3D-моделирования, кабинет компьютерной техники, а также пневматический тир, кабинет ОБЖ и лаборатория. На втором этаже в правом крыле школы будут помещения для творческой деятельности, исследовательской работы, групп продлённого дня, кабинеты психолога с сенсорной комнатой и учителя-логопеда. Также в левом крыле будут кабинеты кулинарии и домоводства, мастерская по обработке тканей, зал для занятий по хореографии с костюмерной, раздевалками и душевыми помещениями.