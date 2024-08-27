В мэрии Новосибирска назвали дату расторжения контракта на ремонт Октябрьского моста

«Решение направлено ООО “СпецТрансСтрой” 13 августа 2024 года. Срок вступления в силу 26.08.2024», — рассказали в мэрии города.
В городской администрации добавили, что к расторжению контракта привели обстоятельства указывающие на невозможность исполнения подрядчиком всех обязательств. Были нарушены сроки выполнения работ, «СпецТрансСтрой» допустил серьезное отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ. Просрочка исполнения обязательств составляет 50 дней.
В мэрии пояснили, что подрядчику предоставляли все условия для выполнения контракта, но это не помогло компании реализовать проект.
Кроме того, в 2023 году так же, как и в 2024-м, подрядчик допускал нарушения при производстве работ, а при устранении недостатков и недочетов тоже нарушались сроки.
Напомним, строительная готовность Октябрьского моста составляет 61%.