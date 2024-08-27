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В мэрии Новосибирска назвали дату расторжения контракта на ремонт Октябрьского моста

НОВОСИБИРСК, 26 августа, ФедералПресс. В Новосибирске с 26 августа вступило в силу решение о расторжении контракта с подрядчиком на ремонт Октябрьского моста. Об этом сообщили «ФедералПресс».

Источник: Reuters

«Решение направлено ООО “СпецТрансСтрой” 13 августа 2024 года. Срок вступления в силу 26.08.2024», — рассказали в мэрии города.

В городской администрации добавили, что к расторжению контракта привели обстоятельства указывающие на невозможность исполнения подрядчиком всех обязательств. Были нарушены сроки выполнения работ, «СпецТрансСтрой» допустил серьезное отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ. Просрочка исполнения обязательств составляет 50 дней.

В мэрии пояснили, что подрядчику предоставляли все условия для выполнения контракта, но это не помогло компании реализовать проект.

Кроме того, в 2023 году так же, как и в 2024-м, подрядчик допускал нарушения при производстве работ, а при устранении недостатков и недочетов тоже нарушались сроки.

Напомним, строительная готовность Октябрьского моста составляет 61%.

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