Росстат назвал самых состоятельных бюджетников Волгоградской области за 2024 год

Зарплата среднего медперсонала составила за 6 месяцев этого года 41902 рубля. Это почти столько же, сколько было и в январе-марте — 41260. Младший медперсонал тоже зарабатывал чуть побольше — 39903 рубля в среднем за полгода и 39658 рублей за 4 месяца.