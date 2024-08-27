Хабаровский край выделяет 5 тысяч на каждого школьника в многодетных семьях

В Хабаровском крае с 26 августа 2024 года введена новая мера социальной поддержки для многодетных семей, сообщает пресс-служба правительства края.
По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Демешина, многодетным семьям теперь предоставляется ежегодная выплата в размере 5000 рублей на каждого школьника. Эта инициатива призвана облегчить финансовую нагрузку на родителей и помочь в подготовке детей к учебному году.
Надежда Баглаева, многодетная мать, рассказала: «Покупка школьных принадлежностей требует значительных затрат, особенно когда у нас четыре ребенка. Эта поддержка от государства позволила нам приобрести все необходимое для успешного начала учебного года. Я искренне благодарна Дмитрию Демешину за внимание к многодетным семьям».
Выплата предоставляется без необходимости подачи заявлений, благодаря чему семьи, уже зарегистрированные на региональном портале uslugi27, получили поддержку автоматически. Для тех, кто не попал в автоматическое назначение, в том числе новых многодетных семей или семей, сменивших место жительства, предусмотрена возможность подачи заявления в Центр социальной поддержки населения, МФЦ или через Региональный портал до 1 декабря 2024 года.
Ранее в регионе действовала единовременная помощь на подготовку детей к школе в размере 1200 рублей, предоставляемая только малоимущим многодетным семьям, проживающим в сельской местности. Новое постановление заменило эту помощь на более значительную выплату, не зависящую от дохода, что расширяет доступ к поддержке для всех многодетных семей.