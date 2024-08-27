Хабаровский край выделяет 5 тысяч на каждого школьника в многодетных семьях

Выплата предоставляется без необходимости подачи заявлений, благодаря чему семьи, уже зарегистрированные на региональном портале uslugi27, получили поддержку автоматически. Для тех, кто не попал в автоматическое назначение, в том числе новых многодетных семей или семей, сменивших место жительства, предусмотрена возможность подачи заявления в Центр социальной поддержки населения, МФЦ или через Региональный портал до 1 декабря 2024 года.