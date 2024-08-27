Калужский губернатор дал совет французам

«Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам (из Франции — ред.) надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя», — отметил Шапша, комментируя производство Citroen в регионе.