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Калужский губернатор дал совет французам

КАЛУГА, 27 авг — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, где организовано производство автомобилей Citroen, в беседе с РИА Новости посоветовал французам обижаться на себя.

Источник: РИА "Новости"

Серийное производство Citroen C5 Aircross началось в марте 2024 года на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В мае стартовали продажи автомобилей.

«Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам (из Франции — ред.) надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя», — отметил Шапша, комментируя производство Citroen в регионе.

Глава региона напомнил, что в новых условиях автомобиль был собран и презентован в те же даты, когда мэр Парижа Анна Идальго выступила с антироссийскими заявлениями об участии российских атлетов на Олимпиаде в Париже.

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