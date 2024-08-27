Свердловским студентам вернут льготы на проезд в электричках

Школьникам льготный тариф предоставляется при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения. Студенты-очники получат скидку, если они предъявят студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год. В границах Екатеринбургской агломерации, где действует единый городской тариф, стоимость одной поездки в электричке для школьников и студентов с учетом льготы составит 18,5 рубля.