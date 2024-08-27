Как 800 собственников ушли от «управляшки»

Дом № 20 по ул. Рокоссовского в Омске стоит самым последним в шеренге многоквартирников Левобережья. Огромный, он вмещает семь подъездов по 12 этажей в каждом. Квадратные метры принадлежат 800 собственникам.
Они вышли из-под крыла управляющей компании и ступили на путь самостоятельности — создали товарищество собственников недвижимости. Председателем правления его стала Юлия Дьяченко, с ней корреспондент «АиФ в Омске» и встретилась.
Вместе с детства
Наталья Корнеева, «АиФ в Омске»: Юлия Владимировна, давно ли здесь живёте?
Юлия Дьяченко: Я здесь практически выросла, отсюда пошла в третий класс в 1990 году. Дом строил завод пластмасс, где работал мой отец. Тогда предприятие так обеспечивало квартирами своих работников — строители ставили стены, а отделкой занимались будущие новосёлы.
Люди после работы в вечернее время, а кто работал посменно — то и днём, буквально пропадали на стройке. Я папу почти не видела в то время, он мог прийти в два-три ночи, а утром вновь шёл на работу.
Потом я вышла замуж, уехала, вернулась и купила квартиру именно в этом доме, искала целенаправленно. Сейчас многое поменялось, но в «трёшках» живут в основном те, кто строил дом. Здесь же живут мои одноклассники, мы много лет знаем друг друга.
— Почему решили перейти от управляющей компании к товариществу собственников недвижимости?
— Нас не устраивало, как за домом следила наша УК. Нам стали говорить соседи, что мы, молодые, должны брать инициативу в свои руки и попробовать уйти от УК.
Дом ветшал с каждым годом, и действительно надо было что-то делать. Когда попали на крышу, ужаснулись — тонны помёта, птенцы, гнёзда. В вентиляционные шахты падали голуби, я живу на первом этаже, доставала, выносила на улицу. Нас замучили тараканы.
С горем пополам добились осмотра подвала, это была целая эпопея. И мы были в полном шоке от канализационной трубы, она оказалась лопнувшей. В смете на замену её выставлена была сумма в 3000 ₽ за метр, в магазине 600 ₽ стоит двухметровая. Сделали ремонт в подъездах — полный страх. Убита пожарная сигнализация, большие проблемы с отмостками, все поверхностные и талые воды льются на фундамент.
— Заставить работать управляющую компанию непросто?
— По нашей УК мы поняли, что она и не будет работать. Управляющая компания — это коммерческая организация, которая заточена на то, чтобы зарабатывать на нас деньги. На все наши просьбы был один ответ: включайте в смету расходов на текущий ремонт. Надо потом ходить скрупулёзно проверять, долбить, нескончаемо контролировать.
Мы побились-побились, а с сентября 2023 года решили организовать ТСН. Весной провели голосование, ходили по квартирам, кто-то сразу подписывал, кто-то приезжал специально или присылал доверенность из Германии, Турции, Таиланда, нашего Крыма. Мы нашли собственников, которых УК годами не могла найти.
Нас как ТСН «ТСЖ Рокоссовского, 20» зарегистрировали 17 июня 2024 года. И начали было мы работать, но с того времени и до сегодняшнего дня, то есть за два месяца, мы побывали уже пять раз в суде.
Снизили тариф
— С чем связаны судебные разбирательства?
— Иск подан одной из собственниц жилья, она считает, что голосование неправомочно, потому что она не была оповещена должным образом. Кстати, она не проживает в своей квартире.
— Кто вам помогает?
— Всё делаем сами. Прежде чем начать создавать ТСН, мы подробно изучали подоплёку. На первых порах нам здорово помогли другие товарищества.
Хорошей новостью для нас стало уведомление, что мы исключены из лицензии управляющей компании, с которой судимся.
Раскачивать людей
— Всё равно придётся набирать штат специалистов — сантехников, электриков, уборщиц. Вдруг авария — кого вызывать тогда?
— В любом многоквартирном доме много народу, в нашем — более 800 собственников, все разных специальностей. Пока будем справляться сами, постепенно подберём штат. Есть специализированные аварийные службы, ребята объединяются, заключают договоры и работают.
— Кто будет проверять работу правления?
— Ревизионная комиссия, состоящая из собственников, да и любой собственник жилья в нашем доме. Всё официально, и мы точно не можем работать по серым схемам, потому что у нас по уставу нет оборотных средств. Что получили, то и израсходовали. У нас нет дополнительных доходов и вряд ли будут. На наши фасады рекламу не повесить, наш дом последний в линии, дальше нас только река.
— Разместить на своей земле что-то же вы можете? Сколько у вас квадратов?
— Можем, но только с согласия большинства. Площадь наша — 15 тыс. кв. м. В этом году мы согласовали и установили спортивно-игровой комплекс и два тренажёра, выиграв деньги в конкурсе муниципальных грантов в номинации «Решают люди».
— Что посоветуете остальным? Инициативная группа есть, но другие вялые, что делать?
— Раскачивать людей; во-первых, общаться; во-вторых, доносить информацию открыто.
— Почему вы взялись за это дело? У вас есть техническое образование?
— По образованию я бухгалтер, но росла с папой в гараже. (Смеётся.) Предыдущая старшая по дому нам говорила, что уйти от УК и создать ТСЖ — это нереально. Всё реально, всё возможно! У нашей команды такой девиз. Оставлять дом в таком состоянии мы не хотим. Это дом, который построил мой отец.