Как 800 собственников ушли от «управляшки»

— Ревизионная комиссия, состоящая из собственников, да и любой собственник жилья в нашем доме. Всё официально, и мы точно не можем работать по серым схемам, потому что у нас по уставу нет оборотных средств. Что получили, то и израсходовали. У нас нет дополнительных доходов и вряд ли будут. На наши фасады рек­ламу не повесить, наш дом последний в линии, дальше нас только река.