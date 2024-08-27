В Свердловской области назвали самые высокие летние зарплаты

Лидерами по предлагаемым зарплатам в Свердловской области летом так же стали коммерческий и генеральный директора (200 тысяч рублей), DevOps-инженеры (195 тысяч рублей), токари, фрезеровщики, шлифовщики (189,9 тысячи рублей), финансовые директора (180 тысяч рублей), операционные директора (170 тысяч рублей), сварщики (152,3 тысячи рублей) и агенты по недвижимости (150,1 тысячи рублей).
«Примечательно, что в рейтинг наиболее высокооплачиваемых специалистов попали токари, сварщики и агенты по недвижимости, которые не относятся к руководящим позициям, но зато могут потягаться по уровню дохода с управленцами», — отметили аналитики hh.ru.
Кроме того, был также составлен рейтинг профессий с самой низкой зарплатой в регионе. Наименьший доход работодатели предлагают дворникам (32,1 тысячи рублей), воспитателям, няням (34,7 тысячи рублей), уборщикам/уборщицам (35 тысяч рублей), артистам, актерам, аниматорам (37,5 тысячи рублей) и психологам (40 тысяч рублей).
УралПолитRu отмечает, что уровень заработной платы зависит от дефицитности профессии, а также от отрасли бизнеса или сектора экономики.