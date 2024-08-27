В Свердловской области назвали самые высокие летние зарплаты

«Примечательно, что в рейтинг наиболее высокооплачиваемых специалистов попали токари, сварщики и агенты по недвижимости, которые не относятся к руководящим позициям, но зато могут потягаться по уровню дохода с управленцами», — отметили аналитики hh.ru.