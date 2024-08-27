Москва продолжит развивать инженерно-коммунальную инфраструктуру

«Чтобы ответить на эти вызовы, мы заложили в Стратегию десятки мероприятий по развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры Москвы. Совместно с федеральными ресурсоснабжающими организациями город продолжит реконструкцию ТЭЦ и строительство новых котельных, развитие сетей электро- и теплоснабжения, модернизацию и расширение газовых сетей, увеличение мощностей водоснабжения, строительство и реконструкцию очистных сооружений, прежде всего, в новых районах Москвы», — написал Собянин в своем личном блоге.