Москва продолжит развивать инженерно-коммунальную инфраструктуру

По словам главы города, в столице будет расти спрос на различные ресурсы, в том числе на газ, воду, тепло.
«Чтобы ответить на эти вызовы, мы заложили в Стратегию десятки мероприятий по развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры Москвы. Совместно с федеральными ресурсоснабжающими организациями город продолжит реконструкцию ТЭЦ и строительство новых котельных, развитие сетей электро- и теплоснабжения, модернизацию и расширение газовых сетей, увеличение мощностей водоснабжения, строительство и реконструкцию очистных сооружений, прежде всего, в новых районах Москвы», — написал Собянин в своем личном блоге.
Он подчеркнул, что за последние десятилетие город провел масштабную оптимизацию и реконструкцию мощностей и сетевой инфраструктуры. В столице отремонтировали или заменили энергоблоки на многих московских ТЭЦ, закрыли десятки устаревших маломощных котельных.
«Построены новые электроподстанции и газорегуляторные пункты. Реализован гигантский проект реконструкции станций водоподготовки и очистных сооружений. Отремонтированы и проложены заново тысячи километров электрических, газовых, тепловых и водопроводных сетей. И, разумеется, внедрены цифровые технологии контроля и управления», — добавил мэр.
Собянин отметил, что в результате этой работы в Москве самый низкий в России износ коммунальный сетей, а резерв мощностей составляет от 12% по электричеству до 56% по водоснабжению.
Мэр также сообщил, что потребление основных энергетических и коммунальных ресурсов в Москве за прошедшее десятилетие практически не росло, а по ряду позиций, в первую очередь воде, даже ощутимо сократилось. Причиной данного парадокса является беспрецедентный рост энергоэффективности городского хозяйства Москвы.
«Свои проекты энергосбережения, светодиодные лампы, современные краны, счетчики воды, оконные стеклопакеты — реализовала почти каждая московская семья», — уточнил Собянин.