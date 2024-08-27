РЖД с 31 августа запустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом

По два дополнительных поезда отправятся из Москвы и Петербурга 31 августа.
В этот день с Ленинградского вокзала Москвы отправятся поезда «Сапсан» №№ 764 и 766, время отправления — 11:30 и 11:40.
Поезда №№ 763 и 765 отойдут от платформы Московского вокзала в Петербурге в 11:00 и 11:10.
Кроме этого, в РЖД планируют увеличить число пассажирских мест в поездах №№ 767, 780, 777 и 754. По этим маршрутам с 1 по 30 сентября будут двигаться сдвоенные составы.
Билеты на дополнительные и сдвоенные поезда уже можно купить на сайте РЖД, в железнодорожных кассах, а также воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».