Одну из самых больших школ Краснодара достроят в 2025 году. Учреждение на 1875 мест готово более чем наполовину. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На стройплощадке работают около 250 человек. Задействовано 18 единиц техники. Специалисты устанавливают окна и монтируют кровлю в спортзале, прокладывают сети электро- и водоснабжения, вентиляции.
Внутри четырехэтажного здания продолжается кирпичная кладка наружных стен и перегородок. В актовом зале монтируют будущую сцену. А в школьном дворе устанавливают ограждение по периметру.
В Краснодаре продолжают проектирование 61 школы, детского сада и спортивного учреждения.