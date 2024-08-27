Олбани
+16°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одну из самых больших школ Краснодара достроят в 2025 году

Школа на 1875 мест в Краснодаре готова более чем наполовину.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Одну из самых больших школ Краснодара достроят в 2025 году. Учреждение на 1875 мест готово более чем наполовину. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На стройплощадке работают около 250 человек. Задействовано 18 единиц техники. Специалисты устанавливают окна и монтируют кровлю в спортзале, прокладывают сети электро- и водоснабжения, вентиляции.

Внутри четырехэтажного здания продолжается кирпичная кладка наружных стен и перегородок. В актовом зале монтируют будущую сцену. А в школьном дворе устанавливают ограждение по периметру.

В Краснодаре продолжают проектирование 61 школы, детского сада и спортивного учреждения.

строительство