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В Челябинск приедет Греф и встретится с губернатором Текслером

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа, ФедералПресс. Председатель правления Сбербанка Герман Греф 30 августа приедет в Челябинск. В правительстве региона назвали причину визита.

Источник: РИА "Новости"

«В пятницу, 30 августа, состоится торжественная церемония открытия светомузыкального фонтана в Челябинске. В ней примут участие Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Председатель правления Сбербанка прибудет в столицу Южного Урала в том числе и для того, чтобы открыть кампус «Школы 21» для бесплатной подготовки специалистов цифровых профессий. Он расположен на территории ЮУрГУ.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске на реке Миасс возле органного зала «Родина» появится светомузыкальный фонтан. Его открытие приурочили ко Дно города. На время праздника будут перекрыты две улицы.