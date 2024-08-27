В Челябинск приедет Греф и встретится с губернатором Текслером

«В пятницу, 30 августа, состоится торжественная церемония открытия светомузыкального фонтана в Челябинске. В ней примут участие Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Председатель правления Сбербанка прибудет в столицу Южного Урала в том числе и для того, чтобы открыть кампус «Школы 21» для бесплатной подготовки специалистов цифровых профессий. Он расположен на территории ЮУрГУ.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске на реке Миасс возле органного зала «Родина» появится светомузыкальный фонтан. Его открытие приурочили ко Дно города. На время праздника будут перекрыты две улицы.