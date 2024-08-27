В квитанциях воронежцев за свет появится новая отдельная строка

После ухода с воронежского рынка управления жилфондом группы компаний «ПИК-Комфорт» мэрия города назначила шесть временных управляющих компаний сроком на один год для 1250 домов, оставшихся без управления. В связи с этим — пока жители не выберут постоянный способ управления домами — электроэнергию, потраченную на содержание общедомового имущества, необходимо будет оплачивать напрямую «ТНС энерго Воронеж». В квитанциях за свет появится новая отдельная строка — «За содержание общего имущества» (СОИ). Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго Воронеж» в понедельник, 26 августа.