Мэрия сократит площадь застройки Цыганского поселка в Екатеринбурге

Согласно документу, в Цыганском поселке максимальная разрешенная площадь сократится с 25,4 тыс. кв. м до 21,3 тыс. Речь идет о подзоне № 45, квартал улиц Шаумяна — Амундсена — Военного Флота — Советских Женщин. Издание отмечает, что на эту территорию собирается зайти компания Baza Development. Также под сокращение пойдет территория у ТК «Мега» в микрорайоне Визовский (подзона № 42).