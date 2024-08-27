Мэрия сократит площадь застройки Цыганского поселка в Екатеринбурге

Согласно документу, в Цыганском поселке максимальная разрешенная площадь сократится с 25,4 тыс. кв. м до 21,3 тыс. Речь идет о подзоне № 45, квартал улиц Шаумяна — Амундсена — Военного Флота — Советских Женщин. Издание отмечает, что на эту территорию собирается зайти компания Baza Development. Также под сокращение пойдет территория у ТК «Мега» в микрорайоне Визовский (подзона № 42).
Всего в Екатеринбурге насчитывается 59 «уплотнительных» подзон с разрешенной площадью жилой застройки от 20 тыс. до 410 тыс. кв. м. Окончательное решение по сокращению площадей застройки будет принято после 3 сентября, когда станут известны итоги общественных обсуждений.