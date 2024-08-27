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В Краснодаре ликвидируют гаражи на месте строительства Западной трамвайной линии

В краевой столице продолжаются подготовительные работы по строительству Западной трамвайной линии на участке от Западного депо до улицы Красных Партизан.

Источник: Новая Кубань

На третьем участке этапа 2.1, переданном концессионеру администрацией города, специалисты подрядной организации занимаются демонтажем смотровых ям и фундаментов старых гаражей. Также в рамках подготовки убирают аварийные и старые деревья, средства на компенсационное озеленение уже поступили в городской бюджет.

Далее на этом участке планируется заменить грунт, проложить дренажную систему, отсыпать балластный слой и установить рельсошпальную решетку.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что работы по укладке рельсошпальной решетки уже начались на других участках трамвайной линии.

Напомним, маршрут новой трамвайной ветки пройдет по улицам Круговой и Красных Партизан. Завершение строительства запланировано на конец 2026 года.