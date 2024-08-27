На третьем участке этапа 2.1, переданном концессионеру администрацией города, специалисты подрядной организации занимаются демонтажем смотровых ям и фундаментов старых гаражей. Также в рамках подготовки убирают аварийные и старые деревья, средства на компенсационное озеленение уже поступили в городской бюджет.
Далее на этом участке планируется заменить грунт, проложить дренажную систему, отсыпать балластный слой и установить рельсошпальную решетку.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что работы по укладке рельсошпальной решетки уже начались на других участках трамвайной линии.
Напомним, маршрут новой трамвайной ветки пройдет по улицам Круговой и Красных Партизан. Завершение строительства запланировано на конец 2026 года.
В Краснодаре ликвидируют гаражи на месте строительства Западной трамвайной линии
В краевой столице продолжаются подготовительные работы по строительству Западной трамвайной линии на участке от Западного депо до улицы Красных Партизан.
На третьем участке этапа 2.1, переданном концессионеру администрацией города, специалисты подрядной организации занимаются демонтажем смотровых ям и фундаментов старых гаражей. Также в рамках подготовки убирают аварийные и старые деревья, средства на компенсационное озеленение уже поступили в городской бюджет.