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Метро в Новосибирске поможет достроить белорусская компания

В ближайшее время планируется объявление конкурса на создание актуальной проектной документации.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «Минскметропроект», которое будет привлечено к разработке проектной документации для продления линий метро в городе. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале 27 августа.

Кудрявцев подчеркнул, что компания обладает значительными компетенциями в техническом консультировании и проектировании объектов метро и тоннелей. В ближайшее время планируется объявление конкурса на создание актуальной проектной документации.

Ранее сообщалось, что метро в Новосибирске могут достроить китайцы.