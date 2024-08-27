Метро в Новосибирске поможет достроить белорусская компания

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «Минскметропроект», которое будет привлечено к разработке проектной документации для продления линий метро в городе. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале 27 августа.