Метро в Новосибирске поможет достроить белорусская компания

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «Минскметропроект», которое будет привлечено к разработке проектной документации для продления линий метро в городе. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале 27 августа.
Кудрявцев подчеркнул, что компания обладает значительными компетенциями в техническом консультировании и проектировании объектов метро и тоннелей. В ближайшее время планируется объявление конкурса на создание актуальной проектной документации.
Ранее сообщалось, что метро в Новосибирске могут достроить китайцы.