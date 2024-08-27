Жители новосибирского села получили гигантские счета за воду

В шоке и односельчане. Ведь еще в прошлом году, говорит Елена Рябцева, они платили за полив по 450 рублей в месяц в местный сельсовет. И вдруг — вода подорожала в десять с лишним раз! Неужто так изменился климат? Жители Елтышево набирают в грудь побольше воздуха (он, к счастью, пока бесплатный) и высказываются на тему жилищно-коммунального хозяйства: «В конце мая только огороды посадили, а платить за полив надо с первого числа? В июне дожди, поливать не надо было, в августе тоже не поливаем, а деньги дерут?! Ладно, когда было по 450 рублей, мы платили, но 5400 в месяц — это с какого же перепугу?..».
Золотым полив стал в сибирской глубинке после того, как сельские водосети (уличные колонки) передали в МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района. Это произошло в сентябре прошлого года и исключительно на бумаге — в Елтышево очень хотели бы вживую повидать специалистов из этого МУП, расположенного в сотне километров от их деревни, но пока не довелось. Хотя ждут их не только для того, чтобы разобраться с поливом. В прошлом году в селе рухнула водонапорная башня (лежит, ржавеет и наводит людей на крамольные мысли — а не сдать ли ее потихоньку на металлолом). А еще на текущий (простите за каламбур) момент в деревне как минимум два порыва труб — вода заливает дома, но устранять аварии в МУП, очевидно, не намерены. Их ждут здесь неделями и месяцами, но пока дождались только счетов за услуги. Кое-кто из жителей наведывался к коммунальщикам, самостоятельно преодолев стокилометровое расстояние. Но разговора не получалось.
— Мы им говорим: колонкой вашей мы не пользуемся, у нас скважина на участке, — рассказывают Михаил и Елена Литовко. — Ответ: а нам по барабану! Платите!
Собственные скважины и колодцы у большинства жителей Елтышево. Из колонок воду не берет почти никто. Пить ее опасно, она, как здесь говорят, «вонючая». А уж поливать огороды из колонки — это ж какие силы и терпение надо иметь! Деревня раскинулась вольготно, расстояние от колонок до огородов у «неплательщиков» метров этак 150, а то и больше. Кстати, по СанПин радиус действия уличной колонки — 100 метров. «Кто живет дальше — может не платить!» — знает Михаил Литовко. В МУП о подобном не слыхали, плату начисляют всем. Да и кто будет измерять это расстояние?
— Вот представьте себе, как я ношу отсюда воду ведрами, в такую даль, и выливаю на свои сотки олимпийский бассейн, — говорит 62-летний Григорий. Они с супругой Анной в поливной сезон берут воду от соседки, с ее скважины. У соседки стоит счетчик. У них — тоже. Платит соседка, они отдают ей свою долю. А теперь еще должны в МУП.
Так что до взаимопонимания районному МУП и жителям Елтышево ой как далеко — их разделяют десятки километров и десятки тысяч рублей. Деревенские искренне не понимают, откуда им свалились такие счета, для них это нереально. Договоры с ними не составляли. Тарифы им неизвестны. Уже и в прокуратуру жаловались, но пришел ответ — все законно. С Анной Харченко едем в Сокур — на редакционном автомобиле это около часа езды. Выяснять. «В кабинете не матерись!» — напутствует 67-летнюю активистку супруг.
Бухгалтер МУП «Коммунальное хозяйство» Евгения Ченина объясняет — их организация работает в соответствии с постановлением правительства РФ № 354 и приказом департамента по тарифам Новосибирской области. В России уже не первый год плату за полив, если нет счетчика, рассчитывают на каждый квадратный метр земельного участка за минусом надворных построек (а если в Елтышево до сих пор пребывают в неведении, то в МУП в этом не виноваты).
Вот, допустим, у Анны Харченко по документам участок 18 соток. Не важно, что огород занимает от силы половину, в это вдаваться не надо. А надо применить формулу, придуманную для расчета платы за полив (формула есть в постановлении администрации Мошковского района). Для начала берем 0,061 м³ (месячная норма полива на сотку земельного участка, утвержденная приказом областного департамента по тарифам в 2021 году) и делим на 24 (количество часов в сутки). На этом приятное деление заканчивается, начинаем умножать. Сначала на 6 (это ежесуточный режим водопотребления — вот так-то, поливаем не меньше шести часов каждый день!), затем на 200 (это средний тариф на полив для мошковских сел при плате по нормативу), а затем еще и на площадь земельного участка — например, на 18 соток. Вот и выходит больше пяти тысяч в месяц. Не нравится — ставьте счетчик.
Чувствовалось, что Анне Ивановне очень хочется поступить вопреки совету мужа. Но Евгения Ченина сумела предотвратить скандал — во-первых, заявив, что ее лично такое положение дел тоже возмущает, а во-вторых — пообещав, что в МУП разберутся и сделают селянам перерасчет. Гнев пенсионерка пыталась обрушить и на главного инженера Сергея Боярова, но он, очевидно, обезоружил ее потрясающей искренностью. «Вы почему к нам на порывы не приезжаете?!» — «Ситуация у нас очень сложная. Нет ни специалистов, ни экскаватора», — ответил Бояров. И что тут скажешь?
Между тем
У жителей Елтышево копятся не только долги за воду, но и вопросы к власти. Как говорит Елена Литовко, государство как будто делает все, чтобы деревня опустела. Они с мужем приехали в отчий дом Михаила четыре года назад, до этого служили на Сахалине. Все делают сами, ни у кого помощи не просят. Расчистили неподалеку пруд, запустили туда карпов и сазанов. На участке пробурили скважину — вода такая, что, как говорит Михаил, у него волосы на лысине стали расти. Интернет свой — тарелка, и рядом с их домом телефоны у односельчан работают исправно. Отмежевали участок под новый дом, правда, аукциона на землю ждут уже полгода — чиновники не торопятся, и стройка никак не может начаться. Но на остальное им больно смотреть.
Автобус ходит в райцентр через день. Магазин открывается три раза в неделю на три часа. Связь — с перебоями. По соседству с Литовко — домик, в котором сейчас пытается пережить горе мать пятерых сыновей, 30-летняя Шаганэ. Ее муж похоронен на местном кладбище — погиб на спецоперации, записавшись туда добровольцем тайком от жены. Они вместе со школы, и она не в состоянии поверить в случившееся — ждет, бросается к окну, услышав проезжающую мимо машину. Счета за воду и прочие коммунальные неурядицы Шаганэ, конечно, сейчас волнуют меньше всего. Но разве нельзя хотя бы попробовать облегчить ей жизнь? На похоронах машины не могли проехать к дому погибшего, застревали в грязи, прощальный кортеж приходилось вытаскивать. По этой же негодной дороге ходят к школьному автобусу дети Шаганэ — в осенней и зимней темноте, чтобы вернуться опять в темноте, автобус едет назад только к вечеру. В деревне не одна многодетная семья, детей на сотню жителей около трех десятков. В Елтышево умоляют чиновников вернуть им начальные классы, но в здании нет капитального туалета, поэтому — нельзя.
Нельзя собраться и в клубе с новыми пластиковыми окнами и перекрытой крышей. Потому что там гниют полы, а вот на их ремонт денег у администрации нет. Закрыт и ФАП. Елена Литовко, медик, готова была поработать в селе фельдшером, но передумала, увидев, как крышу ФАПа «починили», накрыв куском баннера. Такой подход ее не устраивает. Да что там крыша? Вера Ткаченко, пенсионерка и инвалид, несколько лет (!) просит спилить тополь, который, если упадет, раздавит ее избушку. Безответно. Видимо, про тополь Вера Ивановна будет писать президенту — у местных чиновников нет сил даже на такие повседневные дела.