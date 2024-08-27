Жители новосибирского села получили гигантские счета за воду

Автобус ходит в райцентр через день. Магазин открывается три раза в неделю на три часа. Связь — с перебоями. По соседству с Литовко — домик, в котором сейчас пытается пережить горе мать пятерых сыновей, 30-летняя Шаганэ. Ее муж похоронен на местном кладбище — погиб на спецоперации, записавшись туда добровольцем тайком от жены. Они вместе со школы, и она не в состоянии поверить в случившееся — ждет, бросается к окну, услышав проезжающую мимо машину. Счета за воду и прочие коммунальные неурядицы Шаганэ, конечно, сейчас волнуют меньше всего. Но разве нельзя хотя бы попробовать облегчить ей жизнь? На похоронах машины не могли проехать к дому погибшего, застревали в грязи, прощальный кортеж приходилось вытаскивать. По этой же негодной дороге ходят к школьному автобусу дети Шаганэ — в осенней и зимней темноте, чтобы вернуться опять в темноте, автобус едет назад только к вечеру. В деревне не одна многодетная семья, детей на сотню жителей около трех десятков. В Елтышево умоляют чиновников вернуть им начальные классы, но в здании нет капитального туалета, поэтому — нельзя.