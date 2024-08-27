Татарстан в 2024 году планирует потратить на нацпроекты 35,3 млрд рублей

«С 2025 года будут действовать новые национальные проекты на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Сейчас они разрабатываются Правительством Российской Федерации. Это 18 проектов. В настоящее время уровень софинансирования из федерального бюджета для реализации новых проектов на 2025 и последующие годы пока не утвержден», — уточнила Гела Герасимова.