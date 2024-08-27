Облсуд запретил строить высотку на Пригородной

Омский областной суд признал законным решение Советского районного суда о приостановке строительства высотки на улице Пригородной.
Напомним, что прокурор Советского округа Петр Щербина обратился с гражданским иском к мэрии, компании «Причал-55», а также к другим структурам. Представитель надзорного ведомства потребовал приостановить строительство нового квартала «Мирапорт» на берегу Иртыша. Также в иске были требования об устранении нарушений градостроительного и водного законодательства.
Стройка, ставшая предметом судебного разбирательства, началась на месте бывшего причала древообрабатывающего комбината. Прокуратура организовала проверку и установила, что здание возводится на прибрежной территории, которая не могла быть передана под застройку. Надзорное ведомство обратилось в суд.
5 июля Советский районный суд принял решение запретить строить дом с закрытой стоянкой. Областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, а частную жалобу ООО «СЗ “Причал 55” — без удовлетворения.
Строительство высотки приостановлено, но в этом деле точка не поставлена. Суд должен принять решение о том, нужно ли устранять нарушения градостроительного и водного законодательства, если они имели место.
В компании «Причал-55» называют решение о приостановке строительства обеспечительной мерой.
«Впереди длительное рассмотрение дела. Ответчики представят все доводы в свою защиту и надеются на то, что решение суда, будет принято в первую очередь в интересах жильцов района. Обеспечительные меры суд налагает всегда, так как на момент подачи иска предсказать исход дела невозможно», — заявил порталу Om1.ru руководитель компании Закир Махмудов.
Как сообщили в пресс-службе облсуда, рассмотрение гражданского дела по другим требованиям продолжится 3 сентября.