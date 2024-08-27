Облсуд запретил строить высотку на Пригородной

«Впереди длительное рассмотрение дела. Ответчики представят все доводы в свою защиту и надеются на то, что решение суда, будет принято в первую очередь в интересах жильцов района. Обеспечительные меры суд налагает всегда, так как на момент подачи иска предсказать исход дела невозможно», — заявил порталу Om1.ru руководитель компании Закир Махмудов.