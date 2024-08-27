На месте легендарного «Зайчика» в Нефтяниках откроется кальянная

«Зайчик», находившийся в цокольном этаже одного из домов по проспекту Мира, был поистине культовым заведением для нескольких поколений студентов ОмГУ. Там молодые люди весело проводили время, играли в бильярд, могли пропустить по паре кружечек пива, а кто-то и больше. Также в «Зайчик» любили заходить многие жители Нефтяников.