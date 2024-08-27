На месте легендарного «Зайчика» в Нефтяниках откроется кальянная

В Омске на месте кафе-бильярдной «Зайчик» появится кальянная ELG (ELGrande Lounge). Вывеска нового заведения говорит о его скором открытии.
«Зайчик», находившийся в цокольном этаже одного из домов по проспекту Мира, был поистине культовым заведением для нескольких поколений студентов ОмГУ. Там молодые люди весело проводили время, играли в бильярд, могли пропустить по паре кружечек пива, а кто-то и больше. Также в «Зайчик» любили заходить многие жители Нефтяников.
Но некоторое время назад кафе пришлось закрыть. Собственники помещения стали искать нового арендатора. И вот теперь стало понятно, что на цокольном этаже скоро откроется кальянная ELG. Раньше она находилась на улице Пригородной, но в мае она закрылась. Тогда представители заведения заинтриговали посетителей, сообщив, что скоро будут хорошие новости.
Как оказалось, хорошие новости заключались в том, что кальянная будет работать не в спальном районе, а на магистрали с высокой проходимостью.