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В Ростове за 40 млн рублей отремонтируют несколько дорог

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова объявила аукцион на ремонт дорожных объектов города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

За 5,1 млн рублей подрядчик должен будет отремонтировать дорогу на Университетском от дома № 44 до дома № 56. На ремонт кольцевой развязки на Добровольского-Королева направят 9,7 млн рублей. Объекты планируют отремонтировать к февралю 2025 года.

В течение 2024 года отремонтируют Малюгина от Халтуринского до Доломановского за 4,1 млн рублей, 2-ую Пологую за 5,14 млн рублей и проезд от Зеленой до Шолохова за 14,5 млн рублей.

Также в текущем году планируется ремонт тротуаров по Новаторов. Стоимость работ — 5,5 млн рублей.