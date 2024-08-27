В Ростове за 40 млн рублей отремонтируют несколько дорог

За 5,1 млн рублей подрядчик должен будет отремонтировать дорогу на Университетском от дома № 44 до дома № 56. На ремонт кольцевой развязки на Добровольского-Королева направят 9,7 млн рублей. Объекты планируют отремонтировать к февралю 2025 года.
В течение 2024 года отремонтируют Малюгина от Халтуринского до Доломановского за 4,1 млн рублей, 2-ую Пологую за 5,14 млн рублей и проезд от Зеленой до Шолохова за 14,5 млн рублей.
Также в текущем году планируется ремонт тротуаров по Новаторов. Стоимость работ — 5,5 млн рублей.