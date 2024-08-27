В Самарской области должники за воду с сентября будут платить в 10 раз больше

В Самарской области неплательщики за воду будут платить в 10 раз больше. Дело в том, что в сентябре 2024 года в РФ вступит в силу новый закон, который предполагает кратное увеличение размера госпошлины при взыскании через суд долга за коммунальные услуги.
Сейчас при взыскании долга через судебные приказы минимальный размер госпошлины составляет 200 рублей. С осени эта сумма возрастет до 2000 рублей. Что касается подачи искового заявления и взыскания через суд, то здесь госпошлина увеличится с 400 до 4000 рублей. Таким образом, госпошлина может возрасти настолько, что превысит сам долг.
«Если уровень неплатежей не сократится, то во второй половине 2024 года недобросовестные абоненты выплатят более 18 млн рублей госпошлины, а в 2025 году эти платежи могут достигнуть 42 млн рублей», — отметили в компании «РКС-Самара».
Ресурсники призывают самарцев проверить свои квитанции и оплатить долги, пока дело не дошло до взыскания через суд. Тем, кто не хочет платить больше, следует разобраться со своими задолженностями в августе.