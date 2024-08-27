В Калининграде снесли самовольную пристройку к бастиону «Обертайх»

«Бастион “Обертайх” наконец-то удалось очистить от самовольно пристроенного странного вида железобетонного сооружения. Жаль, что пришлось это делать через суд, что, безусловно, растянуло процесс во времени. Почти год длилось само разбирательство, ещё полгода фемида дала срок предпринимателям на устранение замечаний», — сообщили в мэрии.
Арбитражный суд Калининградской области признал железобетонное сооружение самовольной постройкой в декабре 2023 года. Объект находился вдоль стены каземата бастиона «Обертайх» и подъёмов к зданию клуба «Астер» со стороны парковки. ООО «КалининградРемСервис» обязали снести постройку. Часть сооружений бастиона находится в аренде у компании с 2011 года.
Стоит отметить, что на территории объекта периодически выявляют самовольные постройки. Так, в октябре 2023 года министерство регионального контроля сообщало о демонтаже бетонных колонн и двух капитальных объектов.
Ранее правительство России решило передать бастион «Обертайх» региону. Исторический комплекс находится на Литовском валу. Федеральные власти передают региону 15 объектов, которые входят в его состав, в том числе редюит, каземат, полукапонир, склады, гараж и другие.
В 2022 году в Калининграде провели конкурс концепций для благоустройства территории перед бастионом «Обертайх». На площади более пяти тысяч квадратных метров планировали создать общественное пространство с местами для отдыха и кафе. Сейчас идёт проектирование.
Бывший советник губернатора Вячеслав Генне анонсировал планы по благоустройству территории перед бастионом в 2021 году. Он подчёркивал, что власти хотят сохранить её как ландшафтный объект.
По данным портала Prussia39, бастион «Обертайх» построили в 1856—1860 годах по проекту шефа инженерного корпуса генерала от инфантерии Эрнста Людвига фон Астера. В 2007 году его признали объектом культурного наследия регионального значения.