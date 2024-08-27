В Калининграде снесли самовольную пристройку к бастиону «Обертайх»

«Бастион “Обертайх” наконец-то удалось очистить от самовольно пристроенного странного вида железобетонного сооружения. Жаль, что пришлось это делать через суд, что, безусловно, растянуло процесс во времени. Почти год длилось само разбирательство, ещё полгода фемида дала срок предпринимателям на устранение замечаний», — сообщили в мэрии.