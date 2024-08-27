Международный форум «Технопром-2024» открылся в Новосибирской области

«Третий год подряд, в связи с насыщенной программой, форум проходит в формате российской научно-технологической недели. В этом году также добавлены новые события, и я хочу поблагодарить оргкомитет, организаторов, в первую очередь — заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Николаевича Чернышенко, который в последние годы на постоянной основе возглавляет оргкомитет форума. Благодарю федеральные министерства и ведомства, особенно Минобрнауки нашей страны, за поддержку “Технопрома”, генерального научного партнёра — Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, нашего постоянного партнёра — компанию “Газпромнефть”, и всех инициаторов событий, мероприятий в рамках “Технопрома” — за высокий интерес к нашему форуму, за такую насыщенную программу. Несмотря на растущие масштабы, мы воспринимаем “Технопром” не как выставку достижений или ярмарку представления результатов развития региона, а как деловую площадку, межрегиональную и международную», — подчеркнул Андрей Травников и пожелал всем гостям и участникам форума плодотворного и интересного времяпрепровождения.