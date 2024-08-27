Международный форум «Технопром-2024» открылся в Новосибирской области

Старт работе форума дал Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Третий год подряд, в связи с насыщенной программой, форум проходит в формате российской научно-технологической недели. В этом году также добавлены новые события, и я хочу поблагодарить оргкомитет, организаторов, в первую очередь — заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Николаевича Чернышенко, который в последние годы на постоянной основе возглавляет оргкомитет форума. Благодарю федеральные министерства и ведомства, особенно Минобрнауки нашей страны, за поддержку “Технопрома”, генерального научного партнёра — Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, нашего постоянного партнёра — компанию “Газпромнефть”, и всех инициаторов событий, мероприятий в рамках “Технопрома” — за высокий интерес к нашему форуму, за такую насыщенную программу. Несмотря на растущие масштабы, мы воспринимаем “Технопром” не как выставку достижений или ярмарку представления результатов развития региона, а как деловую площадку, межрегиональную и международную», — подчеркнул Андрей Травников и пожелал всем гостям и участникам форума плодотворного и интересного времяпрепровождения.
Этот год стал переломным в реализации национальных проектов: завершаются мероприятия, выстроенные по отраслевому принципу. Следующий этап реализации нацпроектов будет междисциплинарным и ориентированным не на наращивание материально-технической базы отраслей, а на достижение конкретных целей. В этих условиях именно «Технопром» становится для регионов и федерального центра своего рода «точкой сборки», площадкой для моделирования общих подходов к научно-технологическому развитию.
Форум будет работать в Новосибирской области 4 дня — с 27 по 30 августа, его ключевая тема в этом году — «Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России». Организаторы форума — Правительство России, Правительство Новосибирской области, СО РАН, НГУ.
«Технопром-2024» начался с пленарной сессии «Развитие системы интеллектуальной собственности — курс на технологическое лидерство России». Новосибирская область в ходе мероприятия была отмечена как регион с наибольшей «изобретательской активностью» в Сибири.
В преддверии сессии Губернатор Андрей Травников провёл рабочую встречу с председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой и руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрием Зубовым. Представляя на сессии доклад доклад «Развитие сферы интеллектуальной собственности в Новосибирской области», Андрей Травников подчеркнул: "Мы — сторонники активной позиции со стороны государства. Если власть не будет стимулировать, мотивировать создавать инструменты, подталкивающие к более активному использованию результатов интеллектуальной деятельности — РИДов, — то даже когда экономические инструменты и предпосылки для их полноценной работы появятся, потеря времени скажется на запуске этих процессов. Поэтому мы с благодарностью поддерживаем те усилия, которые предпринимают Юрий Зубов и Роспатент. Особые слова благодарности — Председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко и председателю профильного Комитета Совета Федерации Лилии Салаватовне Гумеровой за их настойчивую позицию.
Наш регион стабильно входит в десятку лидеров с наибольшим количеством заявок на объекты интеллектуальной собственности и с наибольшим значением коэффициента изобретательской активности. По количеству поданных заявок на изобретения в Сибири мы — первые. Мы в числе первых подписали соглашение с Минэкономразвития России и Роспатентом о взаимодействии при поддержке развития сферы интеллектуальной собственности. Уже три года в Новосибирске работает Сибирский центр Федерального института промышленной собственности. Он проводит экспертизу заявок, а самое главное — реализует масштабный проект по подготовке экспертов в области интеллектуальной собственности. Все наши региональные институты развития и основные меры поддержки мы настраиваем с обязательным акцентом, с предоставлением преимущества тем, кто занимается регистрацией прав и использованием РИДов.
Также прорабатывается комплекс экономических мер поддержки сферы интеллектуальной собственности: кредитование под залог интеллектуальной собственности; субсидирование затрат на получение международных патентов; обнуление ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет, в отношении доходов от использования РИД, исключительные права на которые принадлежат налогоплательщику — российской организации; инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в отношении расходов на НИОКР.
В проекте госпрограммы сформулирован ряд показателей по развитию интеллектуальной собственности. К 2030 году планируется: увеличить доход от использования РИД в расчёте на одного исследователя (разработчика), работающего в госорганизации субъекта РФ, с 15 до 100 тысяч рублей на человека; увеличить долю региона в общем количестве используемых объектов интеллектуальной собственности в стране с 2,7 до 5%; изменить соотношение экспорта и импорта технологий и услуг технологического характера (включая права на РИД) с 3,5 до 6 раз в пользу экспорта", — отметил Андрей Травников.
В первый день форума также прошли мероприятия, посвященные промышленной робототехнике, биотехнологиям в АПК, проходит Сибирская венчурная ярмарка, День искусственного интеллекта, Сибирский форум кадровых стратегий, панельная сессия «Передовые инженерные школы», будет подписан ряд соглашений.
Подробнее с программой форума можно ознакомиться на его сайте. Телефоны горячей линии: 8−800−200−84−78 для всей России, 110 — для жителей Новосибирской области.