В Петербурге обсудят вопросы подготовки кадров для судостроения

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вопросы подготовки кадров для российского судостроения будут обсуждаться в четверг в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании с участием ректоров ведущих профильных учебных заведений, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«Для эффективной работы судостроительных предприятий необходимо не только ликвидировать текущий кадровый дефицит, но и активно готовить молодых специалистов», — отметил Патрушев, выступая на первом заседании Морской коллегии.
«Безусловно, улучшение условий труда, расширение мер социальной поддержки будут способствовать восполнению и развитию кадрового потенциала отрасли. Но ключевую роль должна играть централизованная система подготовки кадров, базирующаяся на потребностях предприятий — потенциальных работодателей, а также учитывающая возможности профильных образовательных организаций», — подчеркнул он.
Одновременно необходимо стимулировать целевое обучение необходимых специалистов в рамках государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием, добавил Патрушев.
«Более подробно этот вопрос планируется обсудить 29 августа в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании с участием ректоров ведущих профильных учебных заведений», — сказал помощник президента.