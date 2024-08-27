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В Петербурге обсудят вопросы подготовки кадров для судостроения

Патрушев: в Петербурге в четверг обсудят подготовку кадров для судостроения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вопросы подготовки кадров для российского судостроения будут обсуждаться в четверг в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании с участием ректоров ведущих профильных учебных заведений, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«Для эффективной работы судостроительных предприятий необходимо не только ликвидировать текущий кадровый дефицит, но и активно готовить молодых специалистов», — отметил Патрушев, выступая на первом заседании Морской коллегии.

«Безусловно, улучшение условий труда, расширение мер социальной поддержки будут способствовать восполнению и развитию кадрового потенциала отрасли. Но ключевую роль должна играть централизованная система подготовки кадров, базирующаяся на потребностях предприятий — потенциальных работодателей, а также учитывающая возможности профильных образовательных организаций», — подчеркнул он.

Одновременно необходимо стимулировать целевое обучение необходимых специалистов в рамках государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием, добавил Патрушев.

«Более подробно этот вопрос планируется обсудить 29 августа в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании с участием ректоров ведущих профильных учебных заведений», — сказал помощник президента.