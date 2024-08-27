В Петербурге обсудят вопросы подготовки кадров для судостроения

«Безусловно, улучшение условий труда, расширение мер социальной поддержки будут способствовать восполнению и развитию кадрового потенциала отрасли. Но ключевую роль должна играть централизованная система подготовки кадров, базирующаяся на потребностях предприятий — потенциальных работодателей, а также учитывающая возможности профильных образовательных организаций», — подчеркнул он.