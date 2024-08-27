Детсады и школы советской постройки реконструируют в Петербурге

В Петербурге в последние годы активно занимаются строительством новых и реконструкцией старых школ и детсадов. Так, в 2024-м ко Дню знаний откроется 25 новых школ, а до конца года еще десять. Все же за год построили 37 школ и еще 14 реконструировали. Вместе с этим перед Северной столицей стоит большая задача — реконструировать и обновить детсады, школы и поликлиники советской постройки. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на заседании ежегодного городского педагогического совета.
— Исторические школы в центральных районах Петербурга находятся под охраной КГИОП, там сложно сделать условия как в новых школах. Мы стараемся делать спорткомплексы. Еще планируем делать профильные школы и лицеи. Реконструкция этих школ у нас в планах. Одновременно с этих надо реконструировать школы 60−80 годов постройки, — сказал градоначальник.
Также глава города добавил, что сейчас в Петербурге подбирают второе здание для ГБОУ «Центр “Динамика”. В этой школе учатся дети с заболеваниями нервной системы, врожденными патологиями опорно-двигательного аппарата, приобретенными заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Как рассказала директор учебного заведения Сания Поршнева, сейчас мест в школе не хватает, поэтому центру нужно второе здание.