Китайцы откроют новый завод в Пермском крае

Новое предприятие ООО «Чжун Хуа» было зарегистрировано в Лысьве летом 2023 года. По данным Basis Seldon, уставной капитал составляет 20 тысяч рублей, совладельцами выступают Ли Чуаньмин (он же является гендиректором) и Цзян Дунчу. Они также значатся среди совладельцев ООО «Инлайн» в Котласе (Архангельская обасть), основной сферой деятельности которого также указано производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей.