Китайцы откроют новый завод в Пермском крае

«Предприятие запустят до конца этого года. Здесь собираются выпускать шпон, фанеру, деревянные плиты и панели. Планируется создать около 150 новых рабочих мест», — написал в соцсетях глава Лысьвенского округа Никита Федосеев.
Новое предприятие ООО «Чжун Хуа» было зарегистрировано в Лысьве летом 2023 года. По данным Basis Seldon, уставной капитал составляет 20 тысяч рублей, совладельцами выступают Ли Чуаньмин (он же является гендиректором) и Цзян Дунчу. Они также значатся среди совладельцев ООО «Инлайн» в Котласе (Архангельская обасть), основной сферой деятельности которого также указано производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей.
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