В Екатеринбурге сносят квартал, жильцы которого отказались съезжать за копейки

«Со всеми собственниками в этих домах мы достигли соглашений, квартиры выкуплены», — заявили в пресс-службе застройщика «Брусника».
Речь идет о квартале между улицами Папанина и Челюскинцев, больницей № 2 и детским садом № 251. Сегодня рабочие сносят двухэтажный аварийный дом на Папанина, 26а. Он был построен еще в 1946 году. Далее планируется снести еще три дома на улице Папанина и один — на Челюскинцев. Все они были построены еще в 1945 году. Последним снесут дом на Папанина, 26: по нему лишь недавно закончилась тяжба с жильцами.
Снос квартала и его застройка многоэтажками обсуждалась почти десять лет. Многие жители были недовольны суммами выплат: за комнату зачастую предлагали менее миллиона рублей, за квартиру — менее двух миллионов. За эти деньги было невозможно купить аналогичное жилье не только в том же районе, но и вообще в Екатеринбурге. В результате снос затянулся из-за судов с жильцами, которые в итоге добились повышения выплат.