В Екатеринбурге сносят квартал, жильцы которого отказались съезжать за копейки

Речь идет о квартале между улицами Папанина и Челюскинцев, больницей № 2 и детским садом № 251. Сегодня рабочие сносят двухэтажный аварийный дом на Папанина, 26а. Он был построен еще в 1946 году. Далее планируется снести еще три дома на улице Папанина и один — на Челюскинцев. Все они были построены еще в 1945 году. Последним снесут дом на Папанина, 26: по нему лишь недавно закончилась тяжба с жильцами.