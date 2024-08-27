В Перми начался демонтаж здания старого аэропорта

Демонтаж старого здания аэропорта начался в Перми.
Первой на это обратила внимание интернет-газета ТЕКСТ. Речь идёт об объекте, который не эксплуатировался с 2018 года. Общая площадь здания составляет 4500 квадратных метров. Владельцем является АО «Международный аэропорт “Пермь”.
О том, что в краевой столице начались работы по демонтажу старого здания, рассказал скульптор Олег Филимонов на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Старое здание аэропорта Большое Савино идёт под снос. Пройдет ещё несколько дней и от воздушных ворот Перми постройки 1967 года, ничего не останется», — написал он.
Скульптор говорит, что успел побывать там и найти несколько интересных элементов — это части конструкций, которые представляют для него художественную и историческую ценность.
«На чугунных рамах для крепления телефонных плинтов, обнаружилась надпись, датированная 1965 годом. Не меньший интерес представляет упоминание их завода изготовителя П/Я 11 — это Киевский авиационный завод. Одну такую раму удалось выпросить у рабочих, сгодится на очередную композицию, останется памятью о нашем старом аэропорте», — сообщил Олег Филимонов.
Напомним, после того как в Перми появилось новое здание аэропорта, рассматривалось несколько возможных вариантов эксплуатации старого здания. В частности, там планировали разместить Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД. Однако в 2023 году от этой идеи, как и от других вариантов использования старого здания аэропорта, отказались. Владельцы пришли к выводу, что логичнее снести объект и впоследствии использовать территорию под ним как участок для стоянки пассажирских самолётов или в качестве площадки для размещения грузовых судов.