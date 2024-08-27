В Перми начался демонтаж здания старого аэропорта

Напомним, после того как в Перми появилось новое здание аэропорта, рассматривалось несколько возможных вариантов эксплуатации старого здания. В частности, там планировали разместить Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД. Однако в 2023 году от этой идеи, как и от других вариантов использования старого здания аэропорта, отказались. Владельцы пришли к выводу, что логичнее снести объект и впоследствии использовать территорию под ним как участок для стоянки пассажирских самолётов или в качестве площадки для размещения грузовых судов.