ФАС возбудила дела против трех операторов, не отменивших плату в Крыму

«Сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены — для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы. Это стало результатом рассмотрения дела в отношении ООО “К-телеком” (основной оператор в Республике Крым). Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию были снижены в 2−3 раза, что в настоящее время позволяет перейти к завершающему этапу создания комфортных условий для абонентов в поездках по России — отмене такой платы», — добавили в службе.