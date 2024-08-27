ФАС возбудила дела против трех операторов, не отменивших плату в Крыму

«ФАС возбудила дела в отношении операторов связи МТС, “Мегафон”, “Билайн”. Компании не исполнили предупреждения ведомства. Операторы связи должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае установления вины по итогам рассмотрения антимонопольных дел компаниям может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.
При этом, как напомнили в ФАС, первым такую плату отменит Tele2. Так, оператор уже направил в службу письмо, в котором обязуется в срок до 8 октября отменить дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Крыма. Указанный срок связан с технической стороной процесса.
«Сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены — для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы. Это стало результатом рассмотрения дела в отношении ООО “К-телеком” (основной оператор в Республике Крым). Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию были снижены в 2−3 раза, что в настоящее время позволяет перейти к завершающему этапу создания комфортных условий для абонентов в поездках по России — отмене такой платы», — добавили в службе.
В июле ФАС уже выдавала предупреждения МТС, «Мегафону» и «Билайну» о прекращении взимания дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.