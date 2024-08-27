В Крыму создают интеллектуальную транспортную систему

«Только в этом году в рамках национального проекта “Безопасные и качественные дороги” в Крыму отремонтируют 50 объектов транспортной инфраструктуры, — говорит старший вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. — Мы уверены, что создание интеллектуальной транспортной системы в регионе — это еще один шаг к обеспечению безопасности всех участников дорожного движения и управлению транспортными потоками в населенных пунктах».