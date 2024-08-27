В Крыму создают интеллектуальную транспортную систему

Во многих российских регионах продолжается развитие и внедрение интеллектуальных транспортных систем. Министр транспорта России Роман Старовойт сообщал, что число городских агломераций, участвующих в реализации таких программ, растет.
«Создание интеллектуальной транспортной системы позволит оптимизировать движение общественного транспорта, благодаря этому повысится средняя скорость движения автомобилей, увеличится пропускная способность городских магистралей, уменьшится количество заторов. И, конечно же, повышается безопасность всех участников дорожного движения», — отмечал глава Минтранса.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем происходит и в Крыму. Инвестпроект по созданию современной системы контроля транспортной инфраструктуры в нашем регионе будет реализовывать ООО «Безопасные дороги Крыма». Кредитный договор на сумму 1,3 миллиарда рублей с инвестором подписал банк РНКБ, который входит в группу ВТБ. Соглашение о реализации инвестпроекта было заключено на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. В целом предполагаемый размер инвестиций банка составит 4 миллиарда рублей.
Согласно проекту, на дорогах Крыма установят и запустят автоматические системы контроля нарушения правил дорожного движения. Интеллектуальная транспортная система будет создана в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Одна из задач проекта — внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД.
«Только в этом году в рамках национального проекта “Безопасные и качественные дороги” в Крыму отремонтируют 50 объектов транспортной инфраструктуры, — говорит старший вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. — Мы уверены, что создание интеллектуальной транспортной системы в регионе — это еще один шаг к обеспечению безопасности всех участников дорожного движения и управлению транспортными потоками в населенных пунктах».
Напомним, ООО «Безопасные дороги Крыма» реализует ряд проектов, которые направлены на создание интеллектуальной системы контроля транспортной инфраструктуры в республике. Общий объем средств на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Крыму составляет больше 6 миллиардов рублей на 2024 год. Основная задача проекта — улучшение качества жизни крымчан. В частности, идет ремонт дорог и мостов. С 2019 года в республике отремонтировали 1100 километров дорог регионального значения.