Volkswagen намерен обжаловать решение суда по иску Горьковского автозавода

Напомним, 14 марта 2023 года нижегородский автомобильный завод «ГАЗ» подал иск в суд о взыскании с немецкой компании 15,6 млрд рублей. Эти средства требовали изъять из-за расторжения соглашения о контрактной сборке, по условиям которого Автозавод «ГАЗ» намеревался производить автомобили концерна Volkswagen Group, а немецкое предприятие должно было оказывать в этом помощь.