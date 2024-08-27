Volkswagen намерен обжаловать решение суда по иску Горьковского автозавода

Немецкий концерн Volkswagen подал апелляцию на решение Арбитражного суда Нижегородской области. Ранее суд частично удовлетворил иск Горьковского автозавода и взыскал с зарубежной компании 16,9 млрд рублей, пишет ТАСС.
В картотеке суда сообщается, что подана апелляционная жалоба со сторны Volkswagen в Арбитражный суд Нижегородской области.
Напомним, 14 марта 2023 года нижегородский автомобильный завод «ГАЗ» подал иск в суд о взыскании с немецкой компании 15,6 млрд рублей. Эти средства требовали изъять из-за расторжения соглашения о контрактной сборке, по условиям которого Автозавод «ГАЗ» намеревался производить автомобили концерна Volkswagen Group, а немецкое предприятие должно было оказывать в этом помощь.
Суд иск одобрил и арестовал имущество Volkswagen 20 марта. Под арест попали доли компании, 11 объектов недвижимости и производственное оборудование. Кроме того, суд запретил ФНС осуществлять любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией и изменением уставного капитала ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».
В июле 2024 года Арбитражный суд частично удовлетворил иск Горьковского автозавода к Volkswagen, потребовав взыскать с немецкой компании 16 млрд 908 млн рублей. При этом общая сумма исковых заявлений составляла 28 млрд рублей.