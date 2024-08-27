Молодым педагогам в Петербурге поднимут доплаты с 1 сентября

За последние пять лет в системе образования Северной столицы произошли большие изменения, и ключевую роль в этом сыграли педагоги. Даже во времена пандемии коронавируса они продолжали работать, несмотря на все трудности. А сейчас перед учителями стоит новая задача — вернуть патриотическое воспитание на всех уровнях образования.