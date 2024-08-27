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Молодым педагогам в Петербурге поднимут доплаты с 1 сентября

Губернатор Александр Беглов анонсировал повышение доплат молодым педагогам в Петербурге.

В Петербурге анонсировали повышение доплат молодым педагогам. Для тех, кто пришел из колледжа, их планируют увеличить до четырех тысяч рублей, а окончившим университеты учителям — до пяти тысяч рублей. С такой инициативой выступил губернатор Александр Беглов на заседании городского педагогического совета.

— Петербуржцы доверяют учителям самое дорогое — своих детей и внуков. У нашей школы накоплен огромный, уникальный опыт, который надо передавать дальше, молодым педагогам. Но когда молодые специалисты приходят в школу или сад, им непросто. Очень важно их в это время поддержать, — отметил градоначальник.

За последние пять лет в системе образования Северной столицы произошли большие изменения, и ключевую роль в этом сыграли педагоги. Даже во времена пандемии коронавируса они продолжали работать, несмотря на все трудности. А сейчас перед учителями стоит новая задача — вернуть патриотическое воспитание на всех уровнях образования.

— Петербург всегда гордился тем, что воспитание в наших школах сохранялось всегда! И сохранили его — именно педагоги. В наши школы и колледжи вернулись флаг и гимн. Вернулся стержень, на котором строится воспитание настоящих граждан, настоящих петербуржцев, — резюмировал Александр Беглов.