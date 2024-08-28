На модернизацию сельскохозяйственной техники в Башкирии выделили 1 млрд

На уборочную кампанию этого года в Башкирии вышли около 3,9 тысячи зерноуборочных комбайнов. Это на 140 единиц больше, чем в 2023 году. При этом 80 сельскохозяйственных агрегатов приобретены в 2024-м. Всего за первое полугодие башкирские аграрии приобрели более 1,1 тысячи единиц техники на сумму 5,1 миллиарда рублей.
— Всего с начала 2019-го по июнь 2024 года аграрии региона приобрели более 1,2 тысячи зерноуборочных комбайнов на сумму около 12 миллиардов рублей, — уточнил вице-премьер РБ Ильшат Фазрахманов, курирующий сельское хозяйство, на республиканском Дне поля в Нуримановском районе Башкирии.
По словам г-на Фазрахманова, это способствовало сокращению среднего возраста тракторов с 18 до 16,7 года и нагрузки на один комбайн при обмолоте зерновых культур с 510 до 440 гектаров. Также обновление техники позволяет проводить сезонно-полевые работы в оптимальные агротехнические сроки, снижать риски от погодных явлений и сокращать потери урожая.
По словам Ильшата Фазрахманова, сельхозпроизводители «понимают, что останавливаться в развитии нельзя».
— Наши сельчане покупают технику, несмотря на высокие цены, — отметил г-н Фазрахманов. — Понимают, что, если остановиться в развитии, придется все начинать с начала.
Чиновник, курирующий сельское хозяйство Башкирии, подчеркнул, что региональные аграрии продолжают активно пользоваться льготными программами.
Например, в Башкирии действует программа модернизации технического парка агропромышленного комплекса. Аграриям субсидируют до 50 процентов затрат на приобретение техники и оборудования. В этом году на эти цели из башкирской казны выделили один миллиард рублей.