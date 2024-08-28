На модернизацию сельскохозяйственной техники в Башкирии выделили 1 млрд

На уборочную кампанию этого года в Башкирии вышли около 3,9 тысячи зерноуборочных комбайнов. Это на 140 единиц больше, чем в 2023 году. При этом 80 сельскохозяйственных агрегатов приобретены в 2024-м. Всего за первое полугодие башкирские аграрии приобрели более 1,1 тысячи единиц техники на сумму 5,1 миллиарда рублей.