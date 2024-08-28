Банки усомнились в целесообразности новых участников платежного рынка

По его словам, банки опасаются перехода клиентов в такие организации, проблем с безопасностью в этих компаниях, непонимания клиентами разделения ролей между банками и НППУ. «Такие же опасения высказывались при введении НППУ во второй платежной директиве Европейского союза много лет назад, они не оправдались», — говорит Достов. Но эти компании ожидаемой революции в финансовом секторе и какой-то фурор не произвели, хотя их популярность в ЕС и заметна.