Трутнев: «Мы должны перестроить 25 городов в ДФО, включая Хабаровск»

В Хабаровском крае продолжается реализация планов социально-экономического развития, направленных на создание комфортных условий для жизни и работы граждан. Программы включают в себя обновление общественного транспорта, реконструкция дорог, благоустройство общественных пространств и создание высокооплачиваемых рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как подчеркнул заместитель председателя правительства РФ и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, воплощение мастер-планов в жизнь представляет собой масштабную и комплексную работу.
«Мы должны перестроить на Дальнем Востоке 25 городов, в которых проживает более половины населения региона — 4,1 млн жителей. Хабаровск — крупнейший промышленный, транспортно-логистический, культурный центр. Мастер-план даёт возможность обеспечить принципиально новое качество жизни в агломерации, решить ключевые вопросы города, повысить зарплаты, создать интересные общественные места, обновить городской транспорт и жилой фонд», — подчеркнул вице-премьер.
В этом году в Хабаровске будут реализованы такие ключевые проекты, как обновление электротранспорта, запуск тепломагистрали, капитальный ремонт образовательных и спортивных объектов, а также поставка нового оборудования в Краевой клинический центр онкологии. Изменения в рамках мастер-плана ожидают и второй по численности город в регионе Комсомольск-на-Амуре — здесь будет обновлена набережная реки Амур, реконструирован стадион «Авангард» и благоустроены общественные пространства.
Всего для реализации долгосрочного плана предусмотрено 414,7 млрд рублей на развитие Хабаровской городской агломерации и города Юности.