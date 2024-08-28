Трутнев: «Мы должны перестроить 25 городов в ДФО, включая Хабаровск»

В этом году в Хабаровске будут реализованы такие ключевые проекты, как обновление электротранспорта, запуск тепломагистрали, капитальный ремонт образовательных и спортивных объектов, а также поставка нового оборудования в Краевой клинический центр онкологии. Изменения в рамках мастер-плана ожидают и второй по численности город в регионе Комсомольск-на-Амуре — здесь будет обновлена набережная реки Амур, реконструирован стадион «Авангард» и благоустроены общественные пространства.