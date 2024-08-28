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Красноярский суд оштрафовал энергосбытовую фирму за порчу домашней техники

Жительница Красноярского края через суд взыскала более 32 тысяч рублей за испорченную технику из-за перепада электроэнергии.

Источник: AP 2023

Жительница села Ермаковское через суд взыскала с «Красноярскэнергосбыта» более 32 тысяч рублей за испорченную технику из-за перепада электроэнергии. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

У женщины вышли из строя микроволновая печь, телевизор и источник бесперебойного питания к компьютеру. Независимые специалисты подтвердили сибирячке, что техника сгорела из-за скачка напряжения.

Жительница села потребовала от энергосбытовой компании возместить ущерб, но получила отказ. Тогда женщина обратилась к специалистам Роспотребнадзора и в суд для защиты своих прав.

Судья встал на сторону женщины и потребовал взыскать с компании 32 224 рубля, в том числе материальный ущерб — 15 216 рублей, штраф — 10 108 рублей, моральный вред — 5 тысяч рублей, возмещение расходов на экспертизу — 1 900 рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.

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