Налоговики судятся из-за возможности прекратить банкротство омского «Новатора»

Соответственно, фактически суд вернулся к рассмотрению изначального требования, проанализировав возможность для дальнейшего взыскания задолженности, ставшей основанием для открытия банкротной процедуры в отношении ООО «Новатор», постановив, что на тот момент «мероприятия, проводимые в процедуре конкурсного производства, выполнены не в полном объеме». В том числе не реализовано право требования дебиторской задолженности с владельца компании Арсена Пономарева на сумму свыше 163 миллионов рублей, которое выставлено на торги за 1,482 миллиона рублей 26 августа 2024 года. Тем не менее, отмечается, что суд вправе прекратить процедуру банкротства в случае невозможности дальнейшего ее финансирования.