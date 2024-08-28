Налоговики судятся из-за возможности прекратить банкротство омского «Новатора»

В частности, в минувший четверг, 22 августа 2024 года, Восьмым арбитражным апелляционным судом подана жалоба от представителей налоговых органов на решение нижестоящей инстанции о прекращении производства по делу.
Согласно материалам суда, с которыми удалось ознакомиться «СуперОмску», заявление Федеральной налоговой службы в лице УФНС России по Омской области с требованием прекращения процедуры банкротства спустя примерно 3,5 года после ее старта датировано 21 мая 2024 года. Однако при старте рассмотрения в июле 2024 года налоговики заявили о желании фактически сменить требование на «завершение процедуры конкурсного управляющего», что создало, по мнению председательствующего судьи Дмитрия Дябина, правовую коллизию.
«Проанализировав ходатайство ФНС России, суд пришел к выводу о том, что в нем указаны новые обстоятельства и требования, которые ранее не заявлялись, тем самым произведено одновременное изменение предмета и основания иска, которое не допускается в силу норм статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», — обозначено в оспариваемом определении Арбитражного суда Омской области.
Соответственно, фактически суд вернулся к рассмотрению изначального требования, проанализировав возможность для дальнейшего взыскания задолженности, ставшей основанием для открытия банкротной процедуры в отношении ООО «Новатор», постановив, что на тот момент «мероприятия, проводимые в процедуре конкурсного производства, выполнены не в полном объеме». В том числе не реализовано право требования дебиторской задолженности с владельца компании Арсена Пономарева на сумму свыше 163 миллионов рублей, которое выставлено на торги за 1,482 миллиона рублей 26 августа 2024 года. Тем не менее, отмечается, что суд вправе прекратить процедуру банкротства в случае невозможности дальнейшего ее финансирования.
Доводы апелляции налоговых органов, назначенной к рассмотрению на 9 октября 2024 года, пока неизвестны.
Напомним, ООО «Новатор» подано заявление о так называемом «самобанкротстве», которое принято к рассмотрению в октябре 2020 года. Конкурсное производство признанной банкротом компании стартовало в январе 2021 года.