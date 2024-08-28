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6 иркутских городов выиграли деньги на благоустройство

Заявку на конкурс подавали 11 территорий.

Источник: Администрация Свирска

Шесть малых городов и посёлков Иркутской области стали победителями IX Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды, который проводит минстрой РФ. Они получат федеральное и областное финансирование на благоустройство общественных пространств.

«В этом году из Приангарья направляли на конкурс 11 заявок, — рассказали irk.aif.ru в правительстве региона. — В число победителей вошли проекты из Саянска, Свирска, Тулуна, Алзамая, Байкальска и Усть-Илимска».

В Саянске разработали проект облагораживания «Забава-парка». Он включает благоустройство пространства возле городской горки с выделением различных функциональных зон.

В Свирске появится «Гнездовье белого ворона». Городской экопарк обустроят в единой символической стилистике. Центральная площадь станет «глазом ворона», главная аллея — «клювом». Детская игровая зона расположится «под крылом». Всё планируют оформить в соответствующем стиле. Также в парке появится арт-объект «Гнездо белого ворона».

В Тулуне к вековому юбилею благоустроят главную городскую площадь. В Алзамае приведут в порядок улицы Ломоносова, Западный проезд и Лесную.

В Байкальске финансирование направят на проект «Укрощение строптивой реки» — обустроят улицу, которая проходит по берегу речки Харлахта.

В Усть-Илимске должна обрести новый облик набережная на правом берегу Ангары. Здесь выделят три зоны: для активного отдыха, публичных мероприятий и спокойного отдыха.

Кроме того, в списке победителей — благоустройство сквера в подшефном городе Кировске в ЛНР. Разрабатывать проект и подавать заявку коллегам помогала команда иркутского МинЖКХ.

Работы начнутся в 2025 году, завершиться должны до конца 2026-го. Пока работают над проектами, получившими финансирование в прошлые годы. Всего на конкурс подали 486 заявок от городов менее, чем с 200 тысячами жителей и исторических поселений. Для реализации отобрали 288 проектов.

ЖКХ