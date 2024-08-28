6 иркутских городов выиграли деньги на благоустройство

Кроме того, в списке победителей — благоустройство сквера в подшефном городе Кировске в ЛНР. Разрабатывать проект и подавать заявку коллегам помогала команда иркутского МинЖКХ.



Работы начнутся в 2025 году, завершиться должны до конца 2026-го. Пока работают над проектами, получившими финансирование в прошлые годы. Всего на конкурс подали 486 заявок от городов менее, чем с 200 тысячами жителей и исторических поселений. Для реализации отобрали 288 проектов.