Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году — власти

«В этом году совместно со Службой автодорог Крыма и Крымавтодором приступим ко второму этапу ремонта. На первом этапе мы отремонтировали 11 объектов, во втором будет еще девять. Из основных — улицы Павленко, Рылеева, Русская, а также ремонт тротуара на улице Куйбышева от Стрелковой до поворота на Титова», — сказал градоначальник.
Афанасьев добавил, что в этом году в городе ямочно отремонтировали уже порядка 200 км улично-дорожной сети.
Говоря об обустройстве системы ливневой канализации в Симферополе, глава администрации сообщил, что на данный момент завершается монтаж ливневки на улице Семашко в районе городской больницы № 6. Аналогичные работы ведутся на улице Севастопольской. В планах — обустроить ливневки на въезде в поселок Грэсовский, а также в районе железнодорожного вокзала.