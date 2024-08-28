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Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году — власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе до конца года планируется ремонт дорог на девяти улицах, в том числе Павленко, Русская и Рылеева. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

«В этом году совместно со Службой автодорог Крыма и Крымавтодором приступим ко второму этапу ремонта. На первом этапе мы отремонтировали 11 объектов, во втором будет еще девять. Из основных — улицы Павленко, Рылеева, Русская, а также ремонт тротуара на улице Куйбышева от Стрелковой до поворота на Титова», — сказал градоначальник.

Афанасьев добавил, что в этом году в городе ямочно отремонтировали уже порядка 200 км улично-дорожной сети.

Говоря об обустройстве системы ливневой канализации в Симферополе, глава администрации сообщил, что на данный момент завершается монтаж ливневки на улице Семашко в районе городской больницы № 6. Аналогичные работы ведутся на улице Севастопольской. В планах — обустроить ливневки на въезде в поселок Грэсовский, а также в районе железнодорожного вокзала.