Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году — власти

«В этом году совместно со Службой автодорог Крыма и Крымавтодором приступим ко второму этапу ремонта. На первом этапе мы отремонтировали 11 объектов, во втором будет еще девять. Из основных — улицы Павленко, Рылеева, Русская, а также ремонт тротуара на улице Куйбышева от Стрелковой до поворота на Титова», — сказал градоначальник.