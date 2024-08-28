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В красноярских Солонцах-2 продают землю под застройку многоэтажками

На окраине Красноярска выставили на торги два земельных участка общей площадью 2,3 га. Их застроят высотками.

Источник: Reuters

Два земельных участка в красноярских Солонцах-2 выставили на аукцион. Общая площадь участков составляет 2,3 га. Лот разместил федеральный Фонд развития территорий.

Начальная стоимость участков площадью 15,6 и 7,4 тыс. кв. метров — 64,6 млн рублей. Их планируется застроить высотками. Максимальный коэффициент застройки на этой территории составляет 70%.

Площадь выставленных на торги участков попадает в зону КРТ. Это значит, что покупатель обязан запроектировать здесь не только жилые дома и офисные здания, но и социальную инфраструктуру — школу, детсад, спортивные и детские площадки или дороги.

Напомним, ранее Newslab рассказывал, что в Красноярске под новую школу на 1100 мест готовят пустырь в Ботаническом.

недвижимость