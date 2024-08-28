Омское УФАС оштрафовало крупный банк за недостоверную рекламу кредита

Уточняется, что банк рассылал рекламные сообщения без согласия омичей. Кроме того, банк указал в рекламе не все условия предоставления кредита, а только привлекательные — сумма кредита, ежемесячный платёж и сроки. Омское УФАС возбудило административное дело и назначило штраф в 420 тысяч рублей. На сумму штрафа повлиял тот факт, что нарушение совершено повторно. После этого банк исключил абонента из рассылки.