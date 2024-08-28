Олбани
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омское УФАС оштрафовало крупный банк за недостоверную рекламу кредита

Реклама была признана ненадлежащей.

Источник: РИА "Новости"

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области в официальной группе сообщило, что «Азиатско-Тихоокеанский банк» был оштрафован за ненадлежащую рекламу.

Уточняется, что банк рассылал рекламные сообщения без согласия омичей. Кроме того, банк указал в рекламе не все условия предоставления кредита, а только привлекательные — сумма кредита, ежемесячный платёж и сроки. Омское УФАС возбудило административное дело и назначило штраф в 420 тысяч рублей. На сумму штрафа повлиял тот факт, что нарушение совершено повторно. После этого банк исключил абонента из рассылки.

Ранее мы сообщали, что «Газпромбанк» получил от омского УФАС крупный штраф за рассылку смс-рекламы. Было установлено, что банк отправлял рекламу кредитов на разные суммы и процентную ставку, другие сведения отсутствовали.

штрафы
ФАС