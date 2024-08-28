Омское УФАС оштрафовало крупный банк за недостоверную рекламу кредита

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области в официальной группе сообщило, что «Азиатско-Тихоокеанский банк» был оштрафован за ненадлежащую рекламу.
Уточняется, что банк рассылал рекламные сообщения без согласия омичей. Кроме того, банк указал в рекламе не все условия предоставления кредита, а только привлекательные — сумма кредита, ежемесячный платёж и сроки. Омское УФАС возбудило административное дело и назначило штраф в 420 тысяч рублей. На сумму штрафа повлиял тот факт, что нарушение совершено повторно. После этого банк исключил абонента из рассылки.
Ранее мы сообщали, что «Газпромбанк» получил от омского УФАС крупный штраф за рассылку смс-рекламы. Было установлено, что банк отправлял рекламу кредитов на разные суммы и процентную ставку, другие сведения отсутствовали.