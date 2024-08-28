СК России заинтересовался разрушающимся жилым домом на Карла Маркса в Красноярске

Председатель СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей Красноярска. Отметим, что дело завели по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Напомним, на ул. Карла Маркса, 132 разрушается 70-летний жилой дом, являющийся архитектурным памятником.
В прошлом году в двух квартирах рухнул потолок. На доме можно увидеть трещины. В неудовлетворительном состоянии и подвал здания. Кроме того, разрушаются балконы, парапеты, шпиль и башенки.