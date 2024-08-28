Власти Перми требуют признать незаконными постройками ТЦ и пекарню

Согласно материалам на сайте арбитражного суда Пермского края, истец требует признать незаконной реконструкцию нежилого помещения магазина площадью 1,7 тыс. кв. м, расположенного на первых этажах жилого дома по ул. Чкалова, 10. Власти также требуют обязать владельца недвижимости — предпринимателя Вячеслава Полежаева — привести это помещение и жилой дом, к которому оно пристроено, в первоначальное положение, зафиксированное в техпаспорте от 1996 года.
Как указано в сервисе Kartoteka.ru, Вячеслав Полежаев в качестве ИП занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Раньше он владел ныне ликвидированной строительной фирмой ООО «Бродгаз». Как отмечается в 2ГИС, на ул. Чкалова, 10, располагается более 20 организаций, среди них магазины «Пятерочка», «Чижик», «Магнит», кафе по приготовлению шаурмы, доставка пиццы и роллов, различные магазины.
Другим заведением районная администрация требует признать самовольной постройкой пекарню «Дон Крутон» (70 кв. м) на ул. Куйбышева, 75а. Ответчиком по нему является предприниматель Илья Волочков, который ведет деятельность в сфере научных исследований и разработок в области общественных и гуманитарных наук. Является соучредителем региональной общественной организации «Светлая Русь» (рекламная деятельность), которой руководит Ирина Форсюк, бывший гендиректор ликвидированного медиаагентства «Кулич».
Администрация Свердловского района также ходатайствовала о введении обеспечительных мер в отношении обоих объектов. По решению суда Росреестру на время рассмотрения дел запретили производить госрегистрацию сделок в отношении самого нежилого помещения и земельного участка на ул. Чкалова, 10, предназначенного под пристроенные помещения продовольственного магазина.
На строение пекарни «Дон Крутон» и участок под ней, где находится и супермаркет «Магнит у дома», по ул. Куйбышева, 75, тоже наложены аналогичные обеспечительные меры по запрету госрегистрации сделок с этими объектами.