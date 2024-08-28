Власти Перми требуют признать незаконными постройками ТЦ и пекарню

Согласно материалам на сайте арбитражного суда Пермского края, истец требует признать незаконной реконструкцию нежилого помещения магазина площадью 1,7 тыс. кв. м, расположенного на первых этажах жилого дома по ул. Чкалова, 10. Власти также требуют обязать владельца недвижимости — предпринимателя Вячеслава Полежаева — привести это помещение и жилой дом, к которому оно пристроено, в первоначальное положение, зафиксированное в техпаспорте от 1996 года.